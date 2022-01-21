В НАТО отреагировали на требование РФ вывести войск из Болгарии

Требование России о выводе войск стран НАТО из Болгарии и Румынии является неприемлемым, заявила представитель альянса Оана Лунгеску, пишет ТАСС.
«Требования России разделят членов НАТО на первый и второй сорт, чего мы не можем принять», - цитирует Лунгеску агентство AFP.
Ранее президент Болгарии Румен Радев также назвал это требование «неприемлемым и беспредметным».
МИД России ранее сообщил, что проекты договора с США о гарантиях безопасности подразумевают вывод войск НАТО из Болгарии и Румынии.