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38 минут назад

В НАТО отреагировали на требование РФ вывести войск из Болгарии

Требование России о выводе войск стран НАТО из Болгарии и Румынии является неприемлемым, заявила представитель альянса Оана Лунгеску, пишет ТАСС.

В НАТО отреагировали на требование РФ вывести войск из Болгарии
Фото: ReutersReuters

«Требования России разделят членов НАТО на первый и второй сорт, чего мы не можем принять», - цитирует Лунгеску агентство AFP.

Ранее президент Болгарии Румен Радев также назвал это требование «неприемлемым и беспредметным».

МИД России ранее сообщил, что проекты договора с США о гарантиях безопасности подразумевают вывод войск НАТО из Болгарии и Румынии.

Армия,Румен Радев,НАТО,МИД,ИТАР-ТАСС,
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