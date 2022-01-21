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58 минут назад

Генсек ООН назвал число ядерных боеголовок в мире

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что во всем мире количество ядерных боеголовок достигло порядка 13 тысяч. По его словам, это неприемлемо.

Генсек ООН назвал число ядерных боеголовок в мире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы, к сожалению, наблюдаем рост числа ядерных боеголовок. У нас сейчас 13 тысяч ядерных боеголовок в мире, и я не думаю, что это то, что мы можем принять», - цитирует РИА Новости слова Гутерреша с пресс-конференции.

Напомним, что ранее лидеры Китайской Народной Республики, России, Великобритании, США и Франции выступили с совместным заявлением, в котором сказано, что стороны считают первостепенной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, а также снижение стратегических рисков. В документе также подчеркивается, что противодействие ядерным угрозам, а также сохранение и соблюдение двусторонних и многосторонних соглашений и обязательств стран в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями как никогда важно.

Армия,В мире,Антониу Гутерреш,ООН,РИА Новости,
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