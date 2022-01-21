В интернете появился снимок упавшего в море F-35

Телеграм-канал ChDambiev опубликовал снимок британского палубного истребителя пятого поколения F-35B Lightning II, который в ноябре упал с палубы авианосца Queen Elizabeth и который в декабре подняли со дна Средиземного моря.
На снимке истребитель в перевернутом виде находится на палубе. У него выпущено шасси и открыты отсеки для оружия.
Как сообщалось ранее, 17 ноября самолет при взлете с палубы авианосца потерял скорость и рухнул в море после того, как в воздухозаборник двигателя попал полиэтиленовый дождевик, который сорвало сильным ветром с одного из членов экипажа. Пилот успел катапультироваться.