ЦРУ не смогло объяснить феномен «гаванского синдрома»

Большинство случаев «гаванского синдрома» не связано с иностранными спецслужбами, в том числе российскими. К такому выводу пришли в Центральном разведывательном управлении США после нескольких лет изучения этого загадочного феномена.

Синдром получил свое название после случая в американском посольстве на Кубе в 2016-м. Работники дипмиссии жаловались на головокружение, мигрень, тошноту, в некоторых случаях частичную потерю слуха или зрения. Во время обследования медики обнаружили у них изменения мозга без признаков физического воздействия.

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За последние несколько лет похожие случаи происходили в американских посольствах в Китае, России, Великобритании и других странах. Во всяком случае, на это жаловались дипломаты.

«Непохоже, чтобы иностранные службы вели долгосрочную, охватывающую весь мир кампанию, подрывая здоровье американского персонала с помощью какого-то оружия или механизма», — заявили в ЦРУ.

Но, как пишут зарубежные СМИ, многие жертвы «гаванского синдрома» выразили разочарование итогами расследования.

«Отчет не был ни одобрен, ни скоординирован межведомственными органами и должен рассматриваться как оценка только одного ведомства», — цитирует группу пострадавших от «гаванского синдрома» The Guardian. По мнению этих людей, «решение опубликовать документ именно сейчас и с этим конкретным набором выводов кажется подрывом намерения Конгресса и президента поддержать нас и достичь консенсуса в правительстве относительно того, что стоит за этой атакой».

«Отчет, как бы он ни был оформлен, означает отказ ЦРУ от активных усилий по расследованию инцидентов», — сказал Тим Бергрин, советник по защите интересов жертв синдрома, в комментарии The Wall Street Journal.

The New York Times приводит слова бывшего сотрудника ЦРУ Марка Полимеропулоса, который утверждает, что пережил «гаванский синдром» во время командировки в Москву в 2017-м. Он сказал, что его бывшее ведомство обязательно должно довести до конца расследование тех случаев, которые не поддаются объяснению естественными причинами: «Усаму бен Ладена мы искали десять лет. Я бы все-таки призвал всех набраться терпения, а разведсообщество и министерство обороны — продолжать расследование». Он отмечает: теперь пострадавших от неизвестного синдрома нередко высмеивают.

«Загадочная болезнь снова сбивает с толку», — подкаст с таким заголовком вышел на сайте The Economist.