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30 минут назад

Украинская разведка заявила о переброске российских танков в Донбасс

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) заявило о переброске российских танков на неподконтрольные Киеву территории Донбасса. Сообщение опубликовано на странице ведомства в Facebook.

Украинская разведка заявила о переброске Россией танков в Донбасс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как утверждает ГУР МО, с начала января в Донбасс были доставлены несколько единиц танков и самоходных артиллерийских установок, вооружение и боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов, а также 7 тысяч тонн горючего. На территории России идет активный набор наемников для участия в боевых действиях, заявляют в Киеве.

Запад подготовил ВСУ к масштабной провокации в Донбассе

В последние месяцы на Западе и на Украине звучат заявления об угрозе российского вторжения. Украинский президент Владимир Зеленский в интервью The Washington Post сказал, что Россия может напасть на те регионы, с которыми у нее есть сильная историческая связь, например, оккупировать Харьков под предлогом защиты русскоязычного населения.

Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что, прикрываясь словами о якобы скором российском вторжении, Киев и Запад готовят собственные военные провокации. В самопровозглашенной Донецкой народной республике утверждают, что Украина перебросила на линию соприкосновения реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган», а также подготовила несколько диверсионных групп для совершения терактов.

Армия,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД,Washington Post,
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