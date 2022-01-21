«Мало не покажется»: Лукашенко предостерег от нападения на Союзное государство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерёг Запад от попыток напасть на Союзное государство России и Белоруссии, сообщает БелТА. Он добавил, что оно выстраивает свою безопасность исходя из необходимости защищать свои рубежи, в том числе и на границе с Украиной.

С нами не надо связываться. Нас невозможно победить. И по духу мы люди такие, что невозможно победить, и по территории: от Бреста до Владивостока — уже многие пробовали, мы помним. Чем закончилось — понятно. Поэтому не надо нас дергать. Мы ни к кому в огород не лезем, у нас достаточно земли. Дай бог её удержать и освоить. Вот наши цели. Но ещё раз повторяю, если кто-то не вразумил: мало не покажется. Я не угрожаю, я просто предупреждаю: упаси вас Господь, — сказал глава государства.

При этом Лукашенко посетовал, что «кто бы мог представить, что нам придётся в эти дни выстраивать оборону от родных нам людей», имея в виду Украину.

Выстраивать не просто забор, но самую дорогостоящую систему безопасности на южных рубежах, — резюмировал он.

Руководство Украины, находясь под внешним управлением, ведет себя непредсказуемо, поэтому границу с этой страной надо надежно защитить. Такую позицию изложил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки в Брестскую область.

"С болью в сердце мы наблюдаем все то, что творится на Украине. Ее нынешнее политическое руководство, находясь под внешним управлением, ведет порой себя непредсказуемо и неадекватно. Поэтому на этот случай - непредсказуемости, неадекватности - и на случай, не дай бог, военных действий нам надо определяться", - приводит его слова агентство БелТА.

Как отметил Лукашенко, почти 1,5 тыс. км южной границы Белоруссии и Украины - это немалая протяженность.

"Чего бы нам ни стоило, нам надо не просто видеть, что будет происходить и происходит на этой границе, ее надо надежно защитить", - подчеркнул он.

Лукашенко отметил, что в пятницу в ходе поездки в Брестскую область он обсудит вопросы безопасности государства.

"Еще десять лет назад никто и не предполагал, что такой момент, как сегодня, наступит и нам придется создавать воинские части и целое объединение для защиты наших южных границ", - сказал президент.

В Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 тыс. военнослужащих, техника и вооружение, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, Варшава обратилась к руководству НАТО с просьбой развернуть в данном регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения, сообщает БелТА.

Как люди военные мы сразу задаём вопрос: зачем? — сказал Лукашенко, заслушав доклад о замысле совместного оперативного учения вооружённых сил Белоруссии и России.

Он добавил, что около 8–10 тысяч американских военных находятся на территории Польши и стран Балтии. Также белорусский лидер отметил наращивание украинских войск у границ республики. По мнению Лукашенко, украинская сторона сосредотачивает подразделения национальной гвардии из «националистов-радикалов», а это «ещё похлеще, чем натовские военнослужащие».

Ранее Лукашенко рассказал, что операция по отправке миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан была разработана им вместе с российским лидером Владимиром Путиным. На это главам государств потребовалось не более одного час. Лукашенко пояснил, что президенты наметили замысел операции, который затем был детализирован в генштабах министрами обороны России и Белоруссии Сергеем Шойгу и Виктором Хрениным. Через несколько часов первые самолёты с миротворцами вылетели в Казахстан.

Первые соединения российской армии начали прибывать в Белоруссию для участия в запланированных в стране учениях «Союзная решимость – 2022». Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок оценил, чего пока не хватает при подготовке к учениям.

Военные учения Белоруссии и России пройдут с 10 до 20 февраля. В рамках этих мероприятий планируется подготовить войска и силы обоих государств к действиям не только в рамках собственных границ, но и к решению внезапно возникающих задач по локализации кризисных ситуаций на любых направлениях.

Накануне начальник департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Белоруссии генерал-майор Олег Воинов подробно рассказал о проверке сил реагирования Союзного государства на брифинге для иностранных военных атташе.

Было подчеркнуто, что предстоящие мероприятия оперативной и боевой подготовки проводятся на фоне обострения военно-политической обстановки в мире, продолжающегося роста напряженности в Европе, в том числе – у западной и южной границ Белоруссии.

Вооруженными силами РФ на территорию Белоруссии будут переброшены два зенитных ракетных дивизиона (зрдн) С-400, зенитный ракетно-пушечный дивизион «Панцирь-С» и 12 самолетов Су-35С. Все эти средства сопрягаются с системами автоматизированного управления, развернутыми на территории Белоруссии. И как раз вот тут могут возникнуть организационные сложности.

Если есть Союзное государство России и Белоруссии, то должны быть Объединенные вооруженные силы (ОВС) и главнокомандующий ОВС, а также Генеральный штаб ОВС. У главнокомандующего должны быть конкретные права и обязанности – набор полномочий. Ему должны быть оперативно подчинены соответствующие силы и средства, оговоренные лидерами двух стран. Однако ни главкома, ни Генштаба на текущий момент нет.

Главным вопросом в деле военного строительства и создания любых военных союзов и блоков является вопрос о единстве власти – кто, кому и по каким вопросам подчиняется.

К примеру, Великобритания и Франция в годы Первой Мировой войны об общем главнокомандующем (и оперативном подчинении ему соответствующих войск) договорились только на заключительном этапе военных действий. Прибывшие в этот же период на европейский театр военных действий американцы в лице генерала Джона Першинга потребовали выделить им полосу действий на фронте, заявив, что управлять своими войсками в ходе боевых действий они будут сами.

Проще вопрос о подчиненности в коалиционных группировках западными союзниками решался в годы Второй мировой войны. Главное командование союзных сил США и Великобритании, созданное в августе 1942 года, первоначально возглавил американский генерал Дуайт Эйзенхауэр. После его сменил британец Генри Уилсон.

В настоящее время в НАТО есть верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами в Европе, которому оперативно подчинены войска альянса. Сейчас этот пост занимает генерал ВВС США Тод Уолтерс.

Что касается военного союза России и Белоруссии, то за многие годы нескончаемых переговоров и консультаций договориться об оперативном подчинении каких-либо сил и средств так и не удалось. Александр Лукашенко торпедировал все возможные российские усилия в этом направлении. Вероятно, делает он это по той простой причине, что в едином военном контуре Белоруссия окажется на вторых ролях.

Можно зафиксировать: сегодня, после того как Москва спасла Лукашенко во время протестов 2020 года, Минск не хочет подчиняться Москве в военном отношении.

Так, в рамках Объединенной системы ПВО прийти к какому-либо разумному компромиссу так и не удалось, кроме взаимного обмена информацией о воздушной обстановке. Более того, Александр Лукашенко пытался переподчинить себе российские истребители, несущие боевое дежурство по противовоздушной обороне на территории республики.

Даже в рамках конкретно учений «Союзная решимость – 2022» до настоящего времени не назван руководить этих учений (и кто назначен начальником штаба). Не сказано даже, будет ли у этих учений один руководитель или же разными фрагментами маневров в своих сферах и секторах будут руководить представители двух стран, как это было на учениях «Запад – 2021».

Пока этот вопрос не прояснен.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок – военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).

Издание «Лайф» оценило мощь вооружённых сил НАТО и Белоруссии с РФ, определив, у кого из них было бы преимущество в случае военного конфликта.

В феврале 2022 года - с 10 по 20 февраля - РФ и Белоруссия проведут учения «Союзная решимость – 2022». В ходе этих учений будут проверяться военные силы и средства реагирования стран.

НАТО в то же время пока что не собирается давать гарантии безопасности России. Кроме того, ситуация на границе с Украиной продолжает оставаться довольно напряжённой.

Автор статьи напоминает, что НАТО представляет собой военный союз, в который входят 30 государств. В рейтинге сильнейших армий мира издания Global Firepower Index США расположены на первой строчке, Россия - на второй, Белоруссия - на 50-й. Необходимо также подчеркнуть, что по ядерному потенциалу РФ и Соединённые Штаты практически равны. Однако при этом ядерное оружие есть у Франции и Великобритании, которые тоже входят в состав НАТО.

life.ru

График выше показывает, что по численности оружия Россия и Белоруссия зачастую уступают НАТО: больше у РФ и Белоруссии только танков, артиллерии, ракетных установок. А вот по количеству ядерного оборудования, военных кораблей и подводных лодок, самолётов и вертолётов, бронированных боевых машин преимущество у Североатлантического альянса. Военнослужащих больше также у НАТО.

Минобороны России направило два дивизиона систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 «Триумф» с Дальнего Востока на учения в Белоруссию. Об этом в пятницу, 21 января, сообщается на сайте военного ведомства.

Уточняется, что зенитные ракетные системы (ЗРС), задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, в Хабаровском крае были погружены на железнодорожные платформы. Когда они прибудут в пункт назначения, российские военные «заступят на учебное боевое дежурство по противовоздушной обороне в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России».

Очередные эшелоны с личным составом и военной техникой из воинских частей и подразделений Восточного военного округа Вооруженных сил РФ прибыли в Брестскую область для участия в белорусско-российских учениях "Союзная решимость - 2022". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба белорусского Минобороны.

"На станцию разгрузки Брест-Южный прибыл очередной эшелон с военной техникой и личным составом Вооруженных сил России, которые примут участие в проверке сил реагирования Союзного государства в Беларуси", - отмечается в сообщении Telegram-канала пресс-службы оборонного ведомства.

По данным Минобороны, в пятницу на железнодорожной станции Лесная (Брестская область) также встретили военнослужащих, прибывших из РФ на совместные учения.

Как во вторник сообщили в Минобороны Белоруссии, проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе, до 9 февраля, будет выполнена передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, будет организована охрана и оборона важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве. В ходе второго этапа проверки, с 10 по 20 февраля, будет проведено совместное учение "Союзная решимость - 2022", в рамках которого будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Практические действия войск пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский и аэродромах Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Вашингтона о том, что Москва может разместить ядерное оружие в Белоруссии, воспользовавшись изменениями в конституции республики. По её словам, подобные высказывания вызывают сомнения в понимании американскими властями белорусских реалий и умении делать выводы на основе фактов.

Когда слышишь заявления американских официальных лиц, можно усомниться в качестве образовательного процесса в США, потому что либо это просто непонимание реалий, либо это незнание фактов, или это неумение на основе фактов прийти к какому-то аналитическому выводу, — сказала Захарова.

Она отметила, что в Вашингтоне полностью игнорируют «белорусскую ситуацию, повестку, реалии, всё, что творится вокруг этой страны, на границе этой страны». При этом американская сторона постоянно делает акцент на некоей политической составляющей и выдаёт за факты то, что на самом деле ими не является. Захарова добавила, что, как и в случае с сообщениями в американской прессе об эвакуации российского посольства на Украине, заявление по поводу ядерного оружия является очередным домыслом.