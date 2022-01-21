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12 минут назад

Украина заявила о тайной переброске российского оружия в Донбасс

Согласно разведданным, со стороны России в самопровозглашенные ЛНР и ДНР ведется «переброска танков и минометов». Об этом говорится в сообщении на странице главного разведывательного управление Минобороны Украины в Facebook.

Украина заявила о тайной переброске российского оружия в Донбасс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве утверждают, что переброска осуществлялась железнодорожным и автомобильным транспортом. Помимо танков, по данным украинской разведки, в Донбасс были доставлены более 7 тыс. тонн топлива, «несколько единиц самоходных артиллерийских установок, боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов».

«Кроме того, для комплектования личным составом подразделений противника через развернутую на территории РФ сеть вербовочных центров осуществляется активный набор наемников, которые направляются на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях», - говорится в сообщении.

В свою очередь заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинская сторона перебросила в Донбасс шесть единиц реактивных систем залпового огня «Смерч» и две РСЗО «Ураган» с кассетными боеприпасами, пишет Донецкое агентство новостей.

«Командование Народной милиции ДНР фиксирует подготовку подразделений вооруженных формирований Украины к развязыванию активных боевых действий в Донбассе», - подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что самолеты ВВС Великобритании на протяжении нескольких дней завозили оружие на Украину. По ее словам, было организовано не менее шести рейсов, каждое воздушное судно может взять на борт до 77,5 тонн груза, то есть в общей сложности завезено порядка 460 тонн вооружений.

По информации издания Sky News, Великобритания также направила на Украину группу из 30 бойцов недавно созданного элитного подразделения Армейской бригады специальных операций.

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