В Белоруссию прибыла российская самоходная артиллерия

Очередной эшелон с российскими военнослужащими и военной техникой прибыл в Брест для участия в учениях «Союзная решимость-2022». Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Министерства обороны Белоруссии.

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь Министерство обороны Республики Беларусь

На фотографиях, опубликованных ведомством, можно рассмотреть самоходные артиллерийские установки 2С3 «Акация». Минобороны не указало численность прибывших подразделений, но подтвердило, что они «примут участие в проверке сил реагирования Союзного государства».

Ранее стало известно, что Министерство обороны России направило в Белоруссию два дивизиона систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 «Триумф». Технику перебросили с Дальнего Востока, она заступит на боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России.