В Киеве начали распространять инструкции на случай войны

Министерство культуры и информационной политики Украины начало распространять по предприятиям в Киеве инструкцию на случай начала военных действий.

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Отмечается, что Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при ведомстве вместе со службой по чрезвычайным ситуациям, министерством обороны и аппаратом главнокомандующего вооруженными силами еще в июне разработал брошюру «Как действовать в случае чрезвычайной ситуации и войны» на случай начала военных действий в стране.

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В 14-страничном документе сообщается, что ВСУ способны «защитить народ Украины» и «эффективно сдерживать агрессора». При этом гражданам дали несколько десятков советов на случай начала боевых действий.

В частности, украинцам рекомендуют заранее подготовить свой дом к возможному военному конфликту. Так, следует заблаговременно узнать местонахождение ближайшего укрытия, запастись водой и лекарствами, подготовить вещи, документы и транспорт к эвакуации и продумать возможные альтернативные источники света и тепла на случай отключения энергоснабжения и отопления.

При попадании в зону боевых действий рекомендуется не сообщать о своих дальнейших планах «малознакомым людям, а также знакомым с ненадежной репутацией». Кроме того, при появлении вооруженных людей, военной техники и возникновении беспорядков необходимо покинуть опасный район.

Еще в документе содержатся подробные советы на случай обстрелов из стрелкового оружия, артиллерии и систем залпового огня, а также порядок действий в случае объявления всеобщей тревоги, сообщает издание «Вести.ua».

Украинцы ударились в панику после речи Зеленского о войне с РФ. Жители Киева стали опустошать полки продуктовых магазинов после обращения президента Украины Владимира Зеленского с просьбой не паниковать по поводу военной угрозы со стороны РФ.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.