США разрешили Балтии поставить на Украину зенитные ракеты

Администрация США разрешила странам Балтии поставить на Украину противотанковые комплексы Javelin, а также зенитные ракеты Stringer. Об этом сообщает Wall Street Journal (WSJ).

Фото: Bryan Woolston / Reuters Bryan Woolston / Reuters

Для реэкспорта систем Javelin и Stinger Эстонии, Литве и Латвии требовалась санкция США как производителя и поставщика вооружений. «США дали добро трем балтийским странам-членам НАТО на отправку оружия американского производства на Украину», — отмечает издание. Также указывает, что такое решение поможет балтийским странам послать противотанковые комплексы Javelin и противовоздушные системы Stinger для Киева.

Как пишет WSJ, американская администрация также оповестила конгресс о намерении поставить на Украину пять вертолетов Ми-17 российского производства, которые изначально предназначались для военных Афганистана и ремонтировались на Украине.