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52 минуты назад

США разрешили Балтии поставить на Украину зенитные ракеты

Администрация США разрешила странам Балтии поставить на Украину противотанковые комплексы Javelin, а также зенитные ракеты Stringer. Об этом сообщает Wall Street Journal (WSJ).

США разрешили Балтии поставить на Украину зенитные ракеты
Фото:  Bryan Woolston / Reuters Bryan Woolston / Reuters

Для реэкспорта систем Javelin и Stinger Эстонии, Литве и Латвии требовалась санкция США как производителя и поставщика вооружений. «США дали добро трем балтийским странам-членам НАТО на отправку оружия американского производства на Украину», — отмечает издание. Также указывает, что такое решение поможет балтийским странам послать противотанковые комплексы Javelin и противовоздушные системы Stinger для Киева.

Как пишет WSJ, американская администрация также оповестила конгресс о намерении поставить на Украину пять вертолетов Ми-17 российского производства, которые изначально предназначались для военных Афганистана и ремонтировались на Украине.

Ранее президент фонда «Потомак» Филипп Карбер заявил, что Украине не хватит противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) FGM-148 Javelin, которые поставляет США, для возможной войны с Россией. Карбер отметил, что США поставили украинским военным около 120 пусковых установок ПТРК Javelin. По его словам, этого может хватить только для сдерживания ситуации на линии соприкосновения.

Армия,В мире,НАТО,Администрация США,Wall Street Journal,
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