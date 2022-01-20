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26 минут назад

В НАТО пригрозили России «высокой ценой» при эскалации на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все 30 членов альянса готовы пригрозить России «высокой ценой» при эскалации ситуации на Украине. Об этом он заявил CNN.

В НАТО пригрозили России «высокой ценой»
Фото: ReutersReuters

«30 союзников имеют очень ясное послание, которое заключается в том, что если Россия вновь вторгнется на Украину, вновь использует военные агрессивные средства против Украины, то будет высокая цена», — сказал генсек, добавив, что союзники альянса обеспечат, чтобы это случилось.

Также Столтенберг заявил, что в альянсе идет процесс планирования размещения дополнительных сил на восточном фланге альянса в случае вторжения России.

Столтенберг раскрыл причину расширения НАТО на восток

Ранее президент США Джо Байден назвал угрозой, исходящей от России, «маленьких человечков в зеленой форме» и киберетаки. Глава американского государства подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы отреагировать на подобные вызовы. Он отметил, что пересечение российскими военными границы Украины — это вторжение, которое встретит серьезный экономический ответ.

Армия,Йенс Столтенберг,Джозеф Байден,НАТО,CNN,
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