В НАТО пригрозили России «высокой ценой»

«30 союзников имеют очень ясное послание, которое заключается в том, что если Россия вновь вторгнется на Украину, вновь использует военные агрессивные средства против Украины, то будет высокая цена», — сказал генсек, добавив, что союзники альянса обеспечат, чтобы это случилось.