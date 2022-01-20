В США предупредили о возможности ударить «Томагавками» по России

«Учитывая, что ситуация на Украине быстро приближается к кризису, вполне вероятно, что ВМФ рассчитывает на то, что сообщение о присутствии Georgia послужит сигналом как для союзников, так и для России о том, что США обладают боеспособным присутствием в регионе, позволяющим нанести удар на большие расстояния с небольшим риском для себя», — говорится в публикации.