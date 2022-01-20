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19 минут назад

Россия начнет маневры ВМФ во всех зонах ответственности

ВМФ России в январе-феврале проведет учения во всех зонах ответственности флотов, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

Россия начнет масштабные маневры ВМФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова», - рассказали в Минобороны.

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Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные зоны Мирового океана. Отдельно учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

В маневрах будут участвовать более 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники и около 10 тысяч военнослужащих.

В ведомстве сообщили, что 15 января шесть десантных кораблей Балтийского и Северного флотов вышли из порта Балтийск и направились для учений в Средиземное море.

Кроме того, 18 января начались совместные маневры России, Китая и Ирана CHIRU-2Q22 в Оманском заливе. От России в них участвует отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома».

Корабли выполнят артиллерийские стрельбы по морской цели, отработают совместное тактическое маневрирование, поиск и спасение на море, а также досмотр и освобождение судна, захваченного пиратами. По окончании маневров 22 января отряд выдвинется в Средиземное море, где присоединится к кораблям Северного и Балтийского флотов для учений межфлотской группировки ВМФ.

Армия,Николай Евменов,Министерство обороны,ИТАР-ТАСС,
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