Россия начнет масштабные маневры ВМФ

ВМФ России в январе-феврале проведет учения во всех зонах ответственности флотов, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

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«В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова», - рассказали в Минобороны.

Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные зоны Мирового океана. Отдельно учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

В маневрах будут участвовать более 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники и около 10 тысяч военнослужащих.

В ведомстве сообщили, что 15 января шесть десантных кораблей Балтийского и Северного флотов вышли из порта Балтийск и направились для учений в Средиземное море.

Кроме того, 18 января начались совместные маневры России, Китая и Ирана CHIRU-2Q22 в Оманском заливе. От России в них участвует отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома».