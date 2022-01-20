В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 76.44EUR 86.82
Войти в почту
58 минут назад

Испания ускорила отправку своего фрегата в Черное море с миссией НАТО

Власти Испании решили ускорить отправку своего фрегата Blas de Lezo в Черное море в рамках миссии НАТО. Об этом сообщила в четверг министр обороны королевства Маргарита Роблес.

Испания ускорила отправку своего фрегата в Черное море
Фото: WikipediaWikipedia

"Испания серьезный союзник [по НАТО], у Испании сейчас развернуты в Латвии более 350 человек, - отметила глава ведомства. - Два дня назад вышел [испанский] корабль <...>, который был включен в состав флота кораблей в Средиземном море и Черном море". "Через три или четыре дня выйдет фрегат Blas de Lezo, - добавила министр, чьи слова распространило агентство Европа Пресс. - В данном случае было [решено] ускорить то, что связано с выходом кораблей <...>, в рамках договоренностей НАТО".

"Также оценивается возможность воздушного развертывания в Болгарии с участием Испании", - отметила Роблес. "Позиция Испании [по ситуации вокруг Украины], как и НАТО, в том, чтобы ответ был дипломатическим, чтобы была деэскалация", - сказала министр.

В США нашли способ вытеснить Россию из Черного моря

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Армия,Дмитрий Песков,НАТО,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители