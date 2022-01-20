Испания ускорила отправку своего фрегата в Черное море

"Испания серьезный союзник [по НАТО], у Испании сейчас развернуты в Латвии более 350 человек, - отметила глава ведомства. - Два дня назад вышел [испанский] корабль <...>, который был включен в состав флота кораблей в Средиземном море и Черном море". "Через три или четыре дня выйдет фрегат Blas de Lezo, - добавила министр, чьи слова распространило агентство Европа Пресс. - В данном случае было [решено] ускорить то, что связано с выходом кораблей <...>, в рамках договоренностей НАТО".

"Также оценивается возможность воздушного развертывания в Болгарии с участием Испании", - отметила Роблес. "Позиция Испании [по ситуации вокруг Украины], как и НАТО, в том, чтобы ответ был дипломатическим, чтобы была деэскалация", - сказала министр.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.