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38 минут назад

На Украине заявили о готовности к войне с Россией

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы к любым сценариям развития конфликта на границах с Россией, ДНР и ЛНР. Как сообщает «Интерфакс-Украина», глава офиса президента страны Андрей Ермак заявил, что хоть ситуация и остается острой, украинцам не стоит паниковать.

Чиновник подчеркнул, что сейчас Киев вместе с союзниками пристально наблюдает за всеми перемещениями у границы, отмечая определенную напряженность. Однако украинские власти сохраняют «холодную голову» касательно происходящего и стараются «минимизировать риски для людей».

«Сохранение взвешенной позиции необходимо, чтобы объективно оценивать ситуацию и добиваться того, что отвечает нашим интересам», — заявил Ермак.

Политик добавил, что Украина не останется без международной поддержки. Об этом свидетельствуют регулярные визиты, с которыми иностранные дипломаты посещают страну.

На Украину прибыли гранатометы из Британии

«Мы еще раз получили заверения, что никаких вопросов, что касается Украины, не будет без участия Украины. Это касается и наших перспектив участия в Альянсе и общеевропейской безопасности», — заключил представитель президента.

Армия,Видео,Андрей Ермак,
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