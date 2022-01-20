На Украине заявили о готовности к войне с Россией

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы к любым сценариям развития конфликта на границах с Россией, ДНР и ЛНР. Как сообщает «Интерфакс-Украина», глава офиса президента страны Андрей Ермак заявил, что хоть ситуация и остается острой, украинцам не стоит паниковать.

Чиновник подчеркнул, что сейчас Киев вместе с союзниками пристально наблюдает за всеми перемещениями у границы, отмечая определенную напряженность. Однако украинские власти сохраняют «холодную голову» касательно происходящего и стараются «минимизировать риски для людей».

«Сохранение взвешенной позиции необходимо, чтобы объективно оценивать ситуацию и добиваться того, что отвечает нашим интересам», — заявил Ермак.

Политик добавил, что Украина не останется без международной поддержки. Об этом свидетельствуют регулярные визиты, с которыми иностранные дипломаты посещают страну.