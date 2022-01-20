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2 часа назад

Раскрыто число российских инструкторов в ЦАР

Посол России в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Александр Бикантов раскрыл число российских инструкторов, находящихся на территории африканской страны. Об этом он рассказал РИА Новости.

Раскрыто число российских инструкторов в ЦАР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в ЦАР находятся 1135 россиян. Они действуют с уведомлением Совета Безопасности (СБ) ООН и санкционного комитета. Первые российские инструкторы прибыли в ЦАР в начале 2018 года. Посол отметил, что президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера обратился к Москве с просьбой усилить поддержку, когда боевики, пытавшиеся сорвать выборы, подобрались к столице Банги.

«17 декабря 2020 года в ЦАР началось наступление бандитов и иностранных наемников на Банги с целью сорвать выборы президента и дестабилизировать ситуацию», — сказал Бикантов.

В 2021 году заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева на заседании СБ ООН заявила, что в ЦАР работали 2127 российских инструкторов — они повышали уровень профессиональной выучки местных силовиков, способствуя стабилизации обстановки в стране.

Ранее телеканал CNN опубликовал расследование, проведенное совместно с независимой расследовательской группой The Sentry («Часовой»). Россиян и предполагаемых сирийских наемников, действующих на стороне военных ЦАР, обвинили в целом перечне убийств мирных жителей, не принимавших участия в боевых действиях. МИД России назвал упомянутую статью «пропагандистским залпом».

Армия,Александр Бикантов,Анна Евстигнеева,Совбез ООН,ООН,МИД,CNN,РИА Новости,
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