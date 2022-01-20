Раскрыто число российских инструкторов в ЦАР

По его словам, в ЦАР находятся 1135 россиян. Они действуют с уведомлением Совета Безопасности (СБ) ООН и санкционного комитета. Первые российские инструкторы прибыли в ЦАР в начале 2018 года. Посол отметил, что президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера обратился к Москве с просьбой усилить поддержку, когда боевики, пытавшиеся сорвать выборы, подобрались к столице Банги.