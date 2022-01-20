АПЛ «Казань» стала самой малошумной подлодкой флота РФ

Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Казань» («Ясень-М», проект 885-М) стала самой малошумной подлодкой в Военно-морском флоте России, сообщил гендиректор завода «Севмаш» (Северодвинск) Михаил Будниченко.

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«Впервые внедрены передовые информационные технологии в радиоэлектронном вооружении корабля, что дает возможность повысить оперативность и качество боевого управления. АПЛ «Казань» насыщена современным оборудованием, компьютерной техникой. Она обладает новыми характеристиками с точки зрения физических полей, маневренности. На сегодняшний день это самый малошумный подводный крейсер ВМФ России. АПЛ «Казань» – это огромный шаг в будущее, крейсер ХХI века», – передает РИА «Новости» слова Будниченко в интервью журналу «Завод» («Севмаш»).

По его словам, даже в сравнении с головным ракетоносцем проекта «Ясень» «Северодвинск» у «Казани» есть значительные отличия по характеристикам.

Будниченко напомнил, что генеральный конструктор КБ «Малахит» (разработчик проекта) Александр Антонов, с которым он тесно работал по этому кораблю, подчеркивал, что в этом проекте реализовано новое направление – интеллектуализация боевых действий.

Ранее командир 11-й дивизии подводных лодок Северного флота контр-адмирал Александр Заренков в ходе единого дня приемки военной продукции сообщил, что новая российская многоцелевая атомная подлодка «Казань» проекта 885М «Ясень-М», принятая в состав ВМФ в мае, способна нести гиперзвуковые ракеты «Циркон» для ударов по наземным и морским целям.