Украина стянула «Смерчи» и «Ураганы» к границе Донбасса

«На первой линии соприкосновения находилось огромное количество военных, снайперов и так далее. Сейчас же они все оттуда оттянуты. ВСУ рассчитывают, что после провокации, на которую, повторюсь, Донбасс не сможет не ответить, наши войска пойдут вперед и из-за этого окажутся в кольце», — считает Пегов.