Украина стянула «Смерчи» и «Ураганы» к границе Донбасса

ВС Украины стянули системы залпового огня «Смерч» и «Ураган» к линии соприкосновения в Донбассе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор и автор проекта WarGonzo Семен Пегов.
«Украинская сторона хочет при помощи НАТО развязать настоящую бойню здесь, на Донбассе», — заявил он в ходе прямого включения из Донецкого аэропорта в эфире Первого канала.
Пегов не исключил, что с данной целью ВСУ в качестве провокации станут обстреливать мирные районы. И соответственно, по его мнению, подобные действия без ответа не смогут оставить ни Донбасс, ни Россия.
Также Пегов обратил внимание на находящихся на границе украинских солдат.
«На первой линии соприкосновения находилось огромное количество военных, снайперов и так далее. Сейчас же они все оттуда оттянуты. ВСУ рассчитывают, что после провокации, на которую, повторюсь, Донбасс не сможет не ответить, наши войска пойдут вперед и из-за этого окажутся в кольце», — считает Пегов.
Еще один сценарий развития ситуации на Донбассе заключается в использовании Украиной химических веществ, ранее завезенных на подконтрольные ей территории, заключил военкор.