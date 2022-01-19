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8 минут назад

На Украине прояснили планы на Донбасс

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что никаких наступательных операций в Донбассе не планируется, пишет РИА Новости.

На Украине прояснили планы на Донбасс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Украина работает исключительно над повышением обороноспособности.

«Украина не планирует никаких наступательных операций, мы работаем исключительно над укреплением нашей обороноспособности, и тут конгресс США нашим партнером номер один», - сказал Кулеба на совместном брифинге с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Ранее сообщалось, что Блинкен в среду прибыл на Украину с запланированным визитом. Как анонсировал госдепартамент США, Блинкен в ходе визита подтвердит «приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины», пишет РИА Новости.

Армия,Дмитрий Кулеба,МИД,Госдеп США,РИА Новости,
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