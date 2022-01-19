На Украине прояснили планы на Донбасс

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что никаких наступательных операций в Донбассе не планируется, пишет РИА Новости.
По его словам, Украина работает исключительно над повышением обороноспособности.
«Украина не планирует никаких наступательных операций, мы работаем исключительно над укреплением нашей обороноспособности, и тут конгресс США нашим партнером номер один», - сказал Кулеба на совместном брифинге с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Ранее сообщалось, что Блинкен в среду прибыл на Украину с запланированным визитом. Как анонсировал госдепартамент США, Блинкен в ходе визита подтвердит «приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины», пишет РИА Новости.