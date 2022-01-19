Великобритания поставила Украине тысячи противотанковых средств

Великобритания поставила Украине несколько тысяч легких противотанковых ракет, пишет РИА Новости со ссылкой на замминистра обороны страны Джеймса Хиппи.
«Мы направили украинским вооруженным силам тысячи легких противотанковых ракет… Украинцы - гордая суверенная нация, и они готовы отстаивать каждую пядь своей страны», - сказал Хиппи в эфире радио LBC.
В свою очередь в Минобороны Украины подтвердили получение партии противотанковых средств, пишет РИА Новости.
По словам замминистра обороны Украины по европейской интеграции Анатолия Петренко, противотанковые средства будут использоваться исключительно в целях обороны. Он добавил, что поставленные средства помогут укрепить войска и усилить оборонные способности страны.