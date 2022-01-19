Великобритания поставила Украине тысячи противотанковых средств

Великобритания поставила Украине несколько тысяч легких противотанковых ракет, пишет РИА Новости со ссылкой на замминистра обороны страны Джеймса Хиппи.

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«Мы направили украинским вооруженным силам тысячи легких противотанковых ракет… Украинцы - гордая суверенная нация, и они готовы отстаивать каждую пядь своей страны», - сказал Хиппи в эфире радио LBC.

В свою очередь в Минобороны Украины подтвердили получение партии противотанковых средств, пишет РИА Новости.