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37 минут назад

Польские военные перешли границу Белоруссии

Белорусские пограничники заявили о двойном нарушении границы польскими военными. Об этом сообщили в Госпогранкомитете республики.

Польские военные перешли границу Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, вечером 18 января камеры видеонаблюдения в пункте пропуска Козловичи зафиксировали, как вооруженный военнослужащий зашел на территорию Белоруссии на 20 метров, а после вернулся обратно.

"Спустя пару часов на этом же участке экипированный военнослужащий повторно нарушил белорусскую границу и снова вернулся в Польшу", — подчеркнули в погранкомитете.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что проинформировали "сопредельную сторону" об этих фактах.

"Дальнейший двусторонний обмен информацией будет осуществляться в рамках переписки аппаратов пограничных уполномоченных", — добавили представители белорусской стороны.

В Минске выразили уверенность, что продолжающиеся провокации польской стороны указывают на стремление Варшавы "искусственно эскалировать напряженность и создавать видимость борьбы с гибридными угрозами".

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Ранее официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что польская сторона искажает ситуацию с повреждением белорусского герба на границе двух стран и придает инциденту "информационный импульс, используя тактику больше вбросов и меньше правды".

Армия,Антон Бычковский,ЕС,
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