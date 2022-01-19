На Украину прибыли гранатометы из Британии

На Украину прибыла новая партия военной помощи от Великобритании, включающая противотанковые гранатометы NLAW. Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на украинское Минобороны.

Фото: Reuters Reuters

Накануне в украинских аэропортах приземлились четыре военно-транспортных самолетов ВВС Британии.

Замглавы Минобороны Анатолий Петренко заявил, что военная помощь укрепит оборонные способности Украины. Он подчеркнул, что гранатометы будут использованы исключительно в оборонных целях.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее заявил, что Лондон начинает поставлять Украине новое легкое противотанковое оружие в ответ на «все более угрожающее поведение России».

Как писала The Guardian, «небольшое количество» британских военнослужащих приедет на Украину, чтобы обучить местных военных использовать эти системы.

Уоллес подчеркивал, что системы носят оборонительный характер. Эксперты заявили The Guardian, что британцы, скорее всего, отправят на Украину легкое противотанковое оружие нового поколения с дальностью стрельбы в несколько сотен метров.