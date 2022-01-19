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1 час назад

На Украину прибыли гранатометы из Британии

На Украину прибыла новая партия военной помощи от Великобритании, включающая противотанковые гранатометы NLAW. Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на украинское Минобороны.

На Украину прибыли гранатометы из Британии
Фото: ReutersReuters

Накануне в украинских аэропортах приземлились четыре военно-транспортных самолетов ВВС Британии.

Замглавы Минобороны Анатолий Петренко заявил, что военная помощь укрепит оборонные способности Украины. Он подчеркнул, что гранатометы будут использованы исключительно в оборонных целях.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее заявил, что Лондон начинает поставлять Украине новое легкое противотанковое оружие в ответ на «все более угрожающее поведение России».

Как писала The Guardian, «небольшое количество» британских военнослужащих приедет на Украину, чтобы обучить местных военных использовать эти системы.

Украина потребовала от ФРГ военные корабли и системы ПВО

Уоллес подчеркивал, что системы носят оборонительный характер. Эксперты заявили The Guardian, что британцы, скорее всего, отправят на Украину легкое противотанковое оружие нового поколения с дальностью стрельбы в несколько сотен метров.

СМИ писали, что на Украине также рассчитывают получить вертолеты Ми-17В5 и Ми-8МТВ в рамках военной помощи от США. Ранее эти вертолеты принадлежали Афганистану.

Армия,Анатолий Петренко,Бен Уоллес,Министерство обороны,The Guardian,
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