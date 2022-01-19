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1 час назад

США выделили Украине 200 млн долларов на защиту от военной угрозы

Госдепартамент США выделит Украине 200 млн долларов. Деньги пойдут на военную помощь. Такую информацию сообщил источник в Госдепе.

США выделили Украине $200 млн на защиту от военной угрозы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В декабре правительство США одобрило дополнительную помощь Украине в области безопасности на сумму 200 млн долларов. Мы привержены суверенитету и территориальной целостности Украины и продолжим оказывать Украине необходимую поддержку», — сказал высокопоставленный чиновник в Госдепартаменте США журналистам, сопровождающим госсекретаря США Энтони Блинкена в его поездке на Украину. Информацию передает агентство Reuters.

О том, что в администрации президента США Джо Байдена в конце декабря 2021 года санкционировали перевод дополнительной помощи Украине в размере 200 миллионов долларов, стало известно 11 января этого года. Это произошло на фоне якобы наращивания Россией своих сил вдоль границы Украины, что вызвало опасения возобновления вторжения. Американские власти убеждены, что Украина должна укрепить свою обороноспособность перед лицом мифической «российской угрозы», пишет LIFE. Ранее глава украинского СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина хотела бы более значительной поддержки от западных партнеров, отмечает RT.

Армия,Алексей Данилов,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,Администрация США,Госдеп США,Reuters,
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