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56 минут назад

Литва попросит страны НАТО защиты от российских военных

Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас планирует попросить страны НАТО защитить республику от российских военных. Об этом сообщает «Интерфакс».

Литва попросит страны НАТО защиты от российских военных
Фото: ReutersReuters

По его словам, российские войска, прибывшие в Белоруссию ради учений, не только дестабилизируют ситуацию с безопасностью, но и представляют прямую угрозу для Литвы. На своей странице в Facebook министр сообщил, что планирует встретиться с послами девяти стран НАТО, чтобы обсудить вопрос безопасности республики.

Во вторник, 18 января, российские войска начали прибывать в Белоруссию для запланированной проверки сил реагирования Союзного государства. В феврале они также примут участие в совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость — 2022».

Как рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, в ходе учений военные отработают сценарии противостояния с силами со стороны Польши, Прибалтики и Украины.

Армия,Арвидас Анушаускас,Александр Лукашенко,Министерство обороны,НАТО,
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