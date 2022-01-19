Украина потребовала от ФРГ военные корабли и системы ПВО

Властям ФРГ не хватает «политической воли», чтобы передать Украине военные корабли и современные системы противовоздушной обороны, в которых та остро нуждается. Об этом, по данным РИА Новости, заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

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Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил надежду, что новый немецкий канцлер Олаф Шольц понимает «всю ответственность Германии за то, чтобы Нормандский процесс стал результативным». Он также отметил, что Берлин обязан продать Киеву оборонительное вооружение.

В свою очередь заместитель офпредставителя правительства ФРГ Кристиане Хофман, комментируя требование украинского посла поставить Киеву оружие, подчеркнула, что конфликт в Донбассе не может быть решен военными методами. А канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал неизменной политическую линю об отказе Берлина поставлять Украине летальное вооружение.

При этом посол Украины в Киеве подчеркнул, что его стране срочно требуется оружие для обороны.

«В первую очередь речь идет о немецких военных кораблях, одних их лучших в мире, которые срочно нужны нам для защиты протяженного побережья Черного и Азовского морей... Также существует огромная потребность в самых современных системах ПВО, которые производят немецкие оборонные компании», - пояснил Андрей Мельник агентству DPA.