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1 час назад

Великобритания начала поставки гранатометов NLAW на Украину

Великобритания начала поставки на Украину противотанковых гранатометов NLAW. Об этом заявил украинский журналист Юрий Бутусов во вторник, 18 января.

Британия начала поставки гранатометов на Украину
Фото: Facebook / MinistryofDefence.UAFacebook / MinistryofDefence.UA

— Как выяснилось, Великобритания поставляет в Украину новейшее вооружение — один из лучших в мире одноразовых противотанковых гранатометов NLAW с калибром гранаты в 150 миллиметров, идеальное оружие для боя в городе и поражения любых типов российских танков, — рассказал публицист.

NLAW, как считает он, является аналогом Javelin для коротких дистанций. С момента включения до момента захвата цели и пуска достаточно максимум пяти секунд, уточнил журналист.

Максимальная дальность прицельной стрельбы для новых модификаций NLAW составляет 800 метров. Точность — почти 100 процентов, приводит слова Бутусова РИА Новости.

В декабре 2021 года сообщалось, что вооруженные силы Украины впервые провели учебные стрельбы из ракетного комплекса Javelin в Донбассе. Уточняется, что на одном из общевойсковых полигонов в районе проведения операции объединенных сил состоялось практическое выполнение стрельб по броневым объектам личным составом расчетов переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin.

Применение данного ПТРК с целью тренировки личного состава в районе проведения ООС происходило впервые. Стрельба велась по танку в окопе, который находился на расстоянии около 1,5 километра, цель условного противника была поражена.

Армия,Юрий Бутусов,РИА Новости,
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