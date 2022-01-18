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18 января

Британцы высмеяли украинскую армию с деревянными автоматами

Учения украинских военных с муляжами автоматов вызвали бурную реакцию у читателей британской газеты Daily Mail. Фото, на которых резервисты из отрядов местной самообороны проводят тренировки с деревянным оружием, появились накануне в сети.

Британцы высмеяли украинскую армию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Забавно, что не так давно президент Украины заявил о полной боеготовности страны вернуть потерянные территории", — прокомментировал снимки Paulm69.

В свою очередь пользователь с ником Almighty11 поделился воспоминаниями о том, как использовал штык во время службы в британской армии 32 года назад.

"Фальшивое оружие у фальшивой армии в стране с фальшивым премьер-министром, президентом и правительством, которые распространяют фальшивую информацию о России", — подытожил Wells-Davis.

Однако некоторые читатели издания пожалели украинцев. Так, комментатор под ником Kapt предположил, что США не прекратят разжигать "цветные революции" и войны в чужих странах.

"Они не успокоятся до тех пор, пока Украина не станет похожа на Ливию или Сирию", — добавил он.

А пользователь millendano призвал отвести западную военную технику от российской границы, «пока янки не начали новую войну».

Канада отправила на Украину отряд сил спецназначения

Напомним, в последнее время киевские власти и Запад постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле не раз утверждали, что не планируют никаких агрессивных действий и никому не угрожают, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.

Армия,Война в Сирии ,
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