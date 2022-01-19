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1 час назад

Миротворцы России покинули Казахстан

Последние российские миротворцы ОДКБ вылетели в РФ из Казахстана. С ними вылетел командующий, генерал Андрей Сердюков. Страну покинули четыре последних самолета с российскими военными.

Миротворцы России покинули Казахстан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Последние российские миротворцы ОДКБ вылетели в Россию», — передает РИА «Новости». Военные пробыли в Казахстане около двух недель.

Миротворцы России и других стран-участниц ОДКБ были направлены в Казахстан из-за массовых беспорядков, которые стартовали в стране 2 января. Позднее они переросли в беспорядки с участием террористических группировок. В стране было объявлено чрезвычайное положение. Погибли десятки людей, тысячи были задержаны.

Армия,Андрей Сердюков,РИА Новости,
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