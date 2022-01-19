Миротворцы России покинули Казахстан

Последние российские миротворцы ОДКБ вылетели в РФ из Казахстана . С ними вылетел командующий, генерал Андрей Сердюков . Страну покинули четыре последних самолета с российскими военными.

«Последние российские миротворцы ОДКБ вылетели в Россию», — передает РИА «Новости» . Военные пробыли в Казахстане около двух недель.

Миротворцы России и других стран-участниц ОДКБ были направлены в Казахстан из-за массовых беспорядков, которые стартовали в стране 2 января. Позднее они переросли в беспорядки с участием террористических группировок. В стране было объявлено чрезвычайное положение. Погибли десятки людей, тысячи были задержаны.