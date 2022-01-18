В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 76.04EUR 86.86
Войти в почту
35 минут назад

Объяснена неизбежность военной эскалации между Россией и США

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ «Высшая школа экономики» и эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов объяснил неизбежность военной эскалации между Россией и США. В беседе с «Лентой.ру» он пояснил, что Соединенные Штаты не изменят свою политику до тех пор, пока не осознают, что она подрывает их собственную безопасность.

Объяснена неизбежность военной эскалации между Россией и США
Фото: ReutersReuters

Специалист отметил, что пока с угрозой войны сталкивается только Украина, Вашингтон не станет отказываться от намеченного курса. Однако ситуация может измениться, если США сами столкнутся с реальной угрозой войны, в том числе ядерной.

По словам Суслова, в настоящий момент между США и Россией наблюдается дисбаланс сил. У границ США меньше российских стратегических вооружений, чем американских — у российских границ. Более того, у американских границ нет военных союзников России или российских военных баз.

У Москвы есть два вариант восстановления баланса, считает специалист. Первый и наиболее предпочтительный — согласие США с российскими предложениями по гарантиям безопасности.

«Второй вариант: Россия принимает ответные меры, и более часто российские подводные лодки с ракетами на борту, в том числе с ядерными боеголовками, и российская стратегическая авиация с ракетами на борту, в том числе с ядерными боеголовками, появляются у американских границ», — сказал политолог.

Ранее источники The New York Times сообщили, что Россия готова будет разместить ядерные ракеты поближе к США. Авторы издания сравнили этот сценарий с Карибским кризисом 1960-х, когда СССР разместил ядерное оружие на Кубе.

Армия,В мире,Дмитрий Суслов,Валдайский клуб,New York Times,Lenta.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители