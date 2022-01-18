Канада отправила на Украину отряд сил спецназначения

Министерство обороны Канады, опасаясь обострения украинского кризиса, отправило в страну отряд сил специального назначения, сообщает телеканал Global News.

Фото: Global Look Press Global Look Press

По его информации, военные займутся разработкой плана по эвакуации канадских дипломатов. При этом отправку спецназа не подтвердили ни в Минобороны Канады, ни в кабмине страны.

Ранее Министерство иностранных дел Канады рекомендовало гражданам не посещать Украину и ряд российских регионов из-за «агрессии России». Также внешнеполитическое ведомство продолжает призывать своих граждан избегать поездок в Крым, в том числе - с помощью транзитных рейсов через аэропорты Севастополя и Симферополя.

Напомним, Канада выразила готовность поддержки Украины в случае обострения конфликта в Донбассе. Отмечалось, что замминистра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник провел переговоры замминистра иностранных дел Канады Сандрой МакКарделл, в ходе которых были обсуждены двусторонние отношения. Также стороны обсудили шаги по «сдерживанию РФ от дальнейших агрессивных действий».