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7 минут назад

Канада отправила на Украину отряд сил спецназначения

Министерство обороны Канады, опасаясь обострения украинского кризиса, отправило в страну отряд сил специального назначения, сообщает телеканал Global News.

Канада отправила на Украину отряд сил спецназначения
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

По его информации, военные займутся разработкой плана по эвакуации канадских дипломатов. При этом отправку спецназа не подтвердили ни в Минобороны Канады, ни в кабмине страны.

Ранее Министерство иностранных дел Канады рекомендовало гражданам не посещать Украину и ряд российских регионов из-за «агрессии России». Также внешнеполитическое ведомство продолжает призывать своих граждан избегать поездок в Крым, в том числе - с помощью транзитных рейсов через аэропорты Севастополя и Симферополя.

Напомним, Канада выразила готовность поддержки Украины в случае обострения конфликта в Донбассе. Отмечалось, что замминистра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник провел переговоры замминистра иностранных дел Канады Сандрой МакКарделл, в ходе которых были обсуждены двусторонние отношения. Также стороны обсудили шаги по «сдерживанию РФ от дальнейших агрессивных действий».

Тем временем, Великобритания заявила о том, что поставит на Украину легкие противотанковые вооружения для обороны. До этого глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес пригласил российского коллегу Сергея Шойгу в Лондон для обсуждения вопросов безопасности, которые беспокоят обе страны.

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