Канада отправила на Украину отряд сил спецназначения

Канадское министерство обороны, опасаясь обострения украинского кризиса, отправило на Украину отряд сил специального назначения. Об этом сообщает телеканал Global News.

По информации телеканала, военные займутся разработкой плана разработать плана по эвакуации канадских дипломатов. Отправку спецназа не подтвердили ни в минобороны Канады, ни в правительстве страны. Российское агентство ТАСС тоже отправило запрос в оборонное ведомство, ответ пока не пришел.

Ранее канадский МИД рекомендовал гражданам не посещать Украину и некоторые российские регионы из-за "агрессии России".

Кроме того, продолжаются призывы министерства избегать поездок в Крым, в том числе транзитных рейсов через аэропорты Севастополя и Симферополя. До этого Канада отказалась увеличивать военный контингент на Украине