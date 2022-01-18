КНДР провела испытания тактических управляемых ракет

Северная Корея 17 января провела испытательный пуск тактических ракет, сообщает news.ru со ссылкой на Центральное телеграфное агентство страны.

Две тактические управляемые ракеты, запущенные в западной части КНДР, точно поразили островную цель в Японском море.

Ранее Комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Пхеньян произвел одновременный запуск двух баллистических ракет малой дальности. По имеющимся данным, запуск был проведён из района международного аэропорта Сунан под Пхеньяном.

Это уже четвёртый запуск, который Северная Корея совершила с начала 2022 года. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён провели телефонный разговор. В ходе беседы глава американского ведомства выступил с осуждением недавних ракетных запусков баллистических ракет КНДР, которые «нарушали несколько резолюций Совета Безопасности ООН».