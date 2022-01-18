В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 76.04EUR 86.86
Войти в почту
2 часа назад

Российские инспекторы проверят британский военный объект

Начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков рассказал, что 18 января российские специалисты проведут инспекцию британского военного объекта в рамках реализации венского документа 2011 года «О мерах укрепления доверия и безопасности», передает ТАСС.

Российские инспекторы проверят британский военный объект
Фото: Peter Nicholls/ReutersPeter Nicholls/Reuters

Он уточнил, что инспекторы посетят военный объект Великобритании в месте его обычного расположения, инспекция продлится один день.

Для российских инспекторов также проведут брифинг, в ходе которого представят информацию от командования военного объекта, в частности данные о количестве личного состава и об основных системах вооружения и техники.

Рыжков пояснил, что такие инспекции проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.

Прошлый визит российских инспекторов в Великобританию состоялся в сентябре. В том же месяце российские военные проверили военные объекты Эстонии и Финляндии.

Последние новости
Армия,Сергей Рыжков,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители