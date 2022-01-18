Российские инспекторы проверят британский военный объект

Начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков рассказал, что 18 января российские специалисты проведут инспекцию британского военного объекта в рамках реализации венского документа 2011 года «О мерах укрепления доверия и безопасности», передает ТАСС.

Фото: Peter Nicholls/Reuters Peter Nicholls/Reuters

Он уточнил, что инспекторы посетят военный объект Великобритании в месте его обычного расположения, инспекция продлится один день.

Для российских инспекторов также проведут брифинг, в ходе которого представят информацию от командования военного объекта, в частности данные о количестве личного состава и об основных системах вооружения и техники.

Рыжков пояснил, что такие инспекции проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.

Прошлый визит российских инспекторов в Великобританию состоялся в сентябре. В том же месяце российские военные проверили военные объекты Эстонии и Финляндии.