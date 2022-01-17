Британия поставит Украине вооружение

«Мы приняли решение поставить Украине легкие системы противотанкового оборонительного вооружения. Они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России», — сказал министр, отметив, что вооружение предназначено для использования в целях самообороны.

Ранее сообщалось, что США в конце декабря тайно одобрили выделение Украине дополнительной военной помощи на общую сумму 200 миллионов долларов. Что именно вошло в пакет помощи, не сообщается. Однако, по информации CNN, США намерены поставить Украине стрелковое оружие, боеприпасы, медицинское оборудование, средства радиолокационного наблюдения.