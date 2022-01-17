Болгары назвали катастрофой возможную войну между Россией и США

Читатели болгарского издания «Дневник», комментируя статью о переговорах с США о поставках природного газа в Европу, отметили, что Вашингтон подталкивает континент к войне с Россией. «Зажигалкой» конфликта, по их мнению, станет Украина, сообщает «ИноСМИ».

Один из комментаторов подчеркнул, что Соединенные Штаты надеются на повторение 1939-1945 годов, когда Европа полыхала, а Вашингтон богател.

«На месте Путина я бы сровнял Америку с землей. Империя зла — это США. Все зло на этой планете из-за этих негодяев», - бескомпромиссно выразился он.

Другой предположил, что, вероятно, пришло время переходить на альтернативные источники энергии.

Еще один из читателей отметил, что под давлением США Болгарии пришлось перейти с выгодных долгосрочных контрактов с фиксированной ценой в 500 долларов на биржевые цены в 1500 долларов за кубометр газа. Таким образом доход «Газпрома» в 2021 году вырос до рекордных значений.

"Если начнется война с Россией, цены вырастут в несколько раз, но это будет меньшее из зол", — заявил один из комментаторов.