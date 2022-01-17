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20 минут назад

Генсек НАТО раскрыл причину расширения альянса

НАТО расширяется на восток, чтобы сдерживать Россию и отвечать на ее агрессивные действия. Об этом в интервью The Wall Street Journal заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Если президент России Владимир Путин хотел уменьшить присутствие НАТО у своих границ, то он добился прямо противоположного», — приводятся в материале его слова.

При этом Столтенберг признался, что расширение сил НАТО началось с присоединения Крыма в 2014 году с целью сдерживания России.

«Сейчас в Европе больше американских солдат, чем семь лет назад. На самом деле, вместе мы делаем сейчас в Северной Америке и ЕС больше, чем за многие десятилетии», — подчеркнул он.

Столтенберг добавил, что в НАТО уже приступили к обсуждению вариантов поддержки союзников в Европе на случай нападения России на Украину.

Столтенберг пригрозил России серьезными мерами

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