Генсек НАТО раскрыл причину расширения альянса

НАТО расширяется на восток, чтобы сдерживать Россию и отвечать на ее агрессивные действия. Об этом в интервью The Wall Street Journal заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
«Если президент России Владимир Путин хотел уменьшить присутствие НАТО у своих границ, то он добился прямо противоположного», — приводятся в материале его слова.
При этом Столтенберг признался, что расширение сил НАТО началось с присоединения Крыма в 2014 году с целью сдерживания России.
«Сейчас в Европе больше американских солдат, чем семь лет назад. На самом деле, вместе мы делаем сейчас в Северной Америке и ЕС больше, чем за многие десятилетии», — подчеркнул он.
Столтенберг добавил, что в НАТО уже приступили к обсуждению вариантов поддержки союзников в Европе на случай нападения России на Украину.