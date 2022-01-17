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25 минут назад

Столтенберг раскрыл причину расширения НАТО на восток

Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг рассказал в интервью The Wall Street Journal заявил, что альянс развил активность до уровня, превышающего мощности НАТО на момент окончания холодной войны.

«Если его (Владимира Путина) целью было добиться уменьшения присутствия НАТО у своих границ, то он добился прямо противоположного», – цитирует генсека РИА «Новости».

Столтенберг пригрозил России серьезными мерами

По словам Столтенберга, рекордное расширение сил НАТО началось с присоединения Крыма в 2014 году с целью сдерживания России.

«Сейчас в Европе больше американских солдат, чем семь лет назад. На самом деле, вместе мы делаем сейчас в Северной Америке и Европе больше, чем за многие десятилетия», – признался генсек.

Напомним, посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.

В свою очередь заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что переговоры по гарантиям безопасности между США и Россией позволили услышать озабоченность друг друга, но серьезная дискуссия еще не начиналась.

В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен отвергли «российскую инициативу по восстановлению сфер влияния в Европе» и выступили за «сильный, четкий и единый трансатлантический союз».

В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран-членов НАТО. В проекте соглашения с Североатлантическим альянсом Россия предлагает этой организации взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины к альянсу.

Армия,Видео,Жозеп Боррель,Энтони Блинкен,Йенс Столтенберг,Виктория Нуланд,Анатолий Антонов,Сергей Лавров,Владимир Путин,НАТО,МИД,ЕС,Wall Street Journal,РИА Новости,
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