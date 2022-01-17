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52 минуты назад

Эстония предложила разместить тысячи солдат НАТО

В Эстонии полностью готовы к размещению до 5 тыс. солдат сил быстрого реагирования НАТО. Об этом сообщил канцлер министерства обороны Кусти Сальм порталу телерадиовещания ERR.

Эстония захотела разместить тысячи солдат НАТО
Фото: ReutersReuters

«Мы четко видим, что в плане политики сдерживания Балтийский регион следует укрепить. Есть четкие планы, как это сделать в случае необходимости. <...> В Эстонии все готово на случай прибытия сил быстрого реагирования НАТО численностью до 5 тысяч человек», - заявил он.

Сальм отметил, что без крыши над головой никто не останется. По его словам, если мест не будет хватать в казармах, то людей можно разместить в специальных контейнерах и палатках. В случае, если союзникам придется остаться в Эстонии на более продолжительный период, то будут построены и казармы.

«В Тапа есть территория для принятия союзников, где можно складировать оборудование, оружие и раздавать его подразделениям», - подчеркнул канцлер Минобороны Эстонии.

Кроме того, он напомнил, что решение направить на постоянной основе в Эстонию боевую группу НАТО в составе 1 200 человек было принято на саммите альянса в Польше еще в июне 2016 года, а в апреле 2017 года союзники уже прибыли в Эстонию.

«За это время нам удалось создать инфраструктуру. Быстрое и выдающееся историческое достижение. Я ни секунды не сомневаюсь, что мы сможем повторить это, если в ближайшее время возникнет такая необходимость», - резюмировал Сальм.

Армия,Министерство обороны,
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