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1 час назад

Завершены испытания броневика "ВПК-Урал" для Росгвардии

В России завершили испытания броневика "ВПК-Урал" для Росгвардии. Он готов к началу работ для принятия на снабжение в войска.

Завершены испытания броневика "ВПК-Урал" для Росгвардии
Фото:  Алексей Моисеев Алексей Моисеев

Об этом в соцсети сообщила Военно-промышленная компания. Здесь добавили, что "ВПК-Урал" в ходе испытания подтвердил тактико-технические характеристики. Машина способна разгоняться до 100 километров в час, на ней усилена противоминная защита. При взрыве фугаса весом в шесть килограммов она защищает сотрудников внутри. Есть еще возможность усилить безопасность - установить на бронированный корпус дополнительные экраны.

Высокие характеристики подвижности достигаются наличием дизельного двигателя ЯМЗ-536 мощностью в 360 лошадиных сил. Запас хода - одна тысяча километров.

Армия,Росгвардия,ВПК,
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