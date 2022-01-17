Завершены испытания броневика "ВПК-Урал" для Росгвардии

В России завершили испытания броневика "ВПК-Урал" для Росгвардии . Он готов к началу работ для принятия на снабжение в войска.

Об этом в соцсети сообщила Военно-промышленная компания. Здесь добавили, что "ВПК-Урал" в ходе испытания подтвердил тактико-технические характеристики. Машина способна разгоняться до 100 километров в час, на ней усилена противоминная защита. При взрыве фугаса весом в шесть килограммов она защищает сотрудников внутри. Есть еще возможность усилить безопасность - установить на бронированный корпус дополнительные экраны.