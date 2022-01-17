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22 минуты назад

Россия «намекнула» на перемещение ракет ближе к берегам США

Западные дипломаты заявили, что их российские коллеги на переговорах по безопасности намекнули на возможность перемещения ядерных ракет «ближе к берегам США», если их требования не будут выполнены. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник, близкий к ходу переговоров, пишет «Лента.ру».

Россия «намекнула» на перемещение ракет ближе к берегам США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, делегация из России намекнула Западу, что если он не примет их требования о гарантиях безопасности в Европе, ядерные ракеты переместятся «ближе к берегам США». В тексте не уточняется, каким именно образом выражались намеки российских дипломатов. Издание также не предоставило информацию о том, о каких именно странах и территориях, расположенных «ближе к берегам США», идет речь. Однако в материале отмечается, что подобное решение России может сократить время подлета ракет к цели до пяти минут.

Как уточняют авторы статьи, эти намерения схожи с Карибским кризисом начала 1960-х годов, когда СССР разместил атомное оружие на Кубе.

Политики США и России в последнее время замечают признаки холодной войны между государствами. Член палаты представителей конгресса США республиканец Майкл Маккол заявил, что холодная война с Россией уже идет. Заместитель главы МИД России Александр Грушко рассказал, что НАТО для обеспечения безопасности в Европе снова использует инструменты времен холодной войны.

Армия,Войска,Оружие,Майкл Маккол,Александр Грушко,НАТО,МИД,
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