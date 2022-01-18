Рогозин сравнил НАТО с бандерлогами из «Маугли»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга вспомнил об удаве Каа и бандерлогах из «Маугли».

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Рогозин, комментируя заявление Столтенберга о том, что «рекордное продвижение сил НАТО на восток началось в 2014 году с целью сдерживания России», заявил: «Ну что ж. Коли так, подходите ближе». Свое сообщение в Telegram он сопроводил видеоотрывком из советского мультфильма про Маугли.