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27 минут назад

Глава НАТО ответил на требования о выводе военных из стран альянса

НАТО не согласится с выводом своих военных из стран, присоединившихся к Североатлантическому альянсу после 1997 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление генерального секретаря организации Йенса Столтенберга.

Глава НАТО ответил на требования о выводе военных из стран альянса
Фото: ReutersReuters

17 декабря министерство иностранных дел России обнародовало проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся призывы не рассматривать Москву в качестве противника и, в частности, отказаться от расширения НАТО на Восток. Также Россия предложила странам-членам Североатлантического альянса не включать Украину в состав организации.

В ответ на это Столтенберг заявил, что компромисс между Россией и альянсом о праве Украины «выбирать свой путь» и претендовать на вступление в альянс невозможен.

Армия,Йенс Столтенберг,НАТО,МИД,ИТАР-ТАСС,
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