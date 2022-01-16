"Не продержатся и пяти минут": в Британии высмеяли армию Украины

Британское издание Daily Mail подняло на смех деревянные автоматы украинских военных, с которыми они были замечены на учениях. Фотографии с тренировки с муляжами винтовок впервые в декабре 2021-го опубликовал сайт телеканала France 24.

Фото: Serhii Hudakukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Serhii Hudakukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обозреватель британской газеты Макс Айтчисон обратил внимание, что оружие в руках резервистов ненастоящее, и иронично отметил, что с такой армией «шутки плохи».

Статья собрала немало комментариев юзеров, часть из которых с юмором отнеслась к ситуации.

Они не продержатся и пяти минут, — написал один из пользователей.

Другой комментатор вспомнил свою службу и отметил отрицательные стороны своего опыта, заявив, что у него было снаряжение времён Фолклендской войны, а половина взвода была без бронежилетов ввиду нехватки.

Так, а теперь наводите свои деревянные винтовки и стреляйте, — с юмором отнёсся один из юзеров.

Комментатор под никнеймом Nelly853 написал, что «наши военнослужащие» (британские) проходят боевые учения с такими же «бутафорскими» винтовками.

Ранее полковник запаса ВС Украины Пётр Недзельский заявил на YouTube-канале, что российская армия в случае конфронтации с украинскими военными испугается и «побежит» при первых же признаках сопротивления.