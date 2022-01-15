Названо мегаоружие, которым Россия положит конец Западу

Военный эксперт Константин Сивков рассказал о мегаоружии, способном остановить продвижение США и НАТО к границам России.

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Эксперт отметил, что переговоры по безопасности между Россией, США и НАТО провалились из-за «непорядочности» западных элит.

«Они понимают только одно — грубую силу. Военную и экономическую», — сказал Сивков в эфире канала «Соловьев live».

Он призвал власти России продемонстрировать силу, чтобы сдержать Запад. Для этого необходимо информационное противоборство, развертывание группировок в ответ на наращивание сил НАТО и США, а также создание таких эксклюзивных систем вооружения.

«В частности, речь может идти об ускоренном принятии на вооружение систем ПВО С-500 и С-550, запуске в серийное производство танков Т-14 серии "Армата", самолетов Су-57, ракетных гиперзвуковых систем», — сказал Сивков.

Сюда же эксперт включил торпеды «Посейдон» и ракеты «Сармат».

Сивков считает, что необходимо чаще испытывать новейшие вооружения, а также развернуть мультимегатонные ядерные боевые части, способные быстро уничтожить противника. Это станет достойным ответом НАТО и нивелирует угрозу существования России.

«Мы можем создавать такие системы оружия, которые могут создавать угрозу существованию западной цивилизации», - добавил аналитик.