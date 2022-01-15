«Четырех Су-30СМ, вероятно, недостаточно, чтобы бороться за воздушное пространство над Нагорным Карабахом против одиннадцати азербайджанских МиГ-29, пилоты которых прошли подготовку в учениях, проведенных с военно-воздушными силами Турции», — пишет издание.

Там же отмечается, что приобретение Ереваном у Москвы изначально запланированных двенадцати Су-30СМ вместо четырех потребовало бы больших финансовых вливаний, что было бы обременительным для небольшого бюджета страны. Также в ответ на это Азербайджан мог бы купить у Пакистана 24 самолета JF-17, которые, уступая по своим возможностям Су-30СМ, позволили бы реализовать количественное преимущество над Арменией.