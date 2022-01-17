Самолет с российскими миротворцами ОДКБ вернулся из Казахстана

Самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России с российскими миротворцами из состава сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вернулся из Казахстана на подмосковный аэродром «Чкаловский». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

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«Сегодня первый самолет военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыл из Казахстана на подмосковный аэродром "Чкаловский"», — говорится в сообщении.

Силы ОДКБ начали покидать Казахстан 13 января, после того как президент республики объявил о завершении миссии миротворцев. Окончательно процесс возвращения военных завершится 19 января.