В Польше назвали проблему российских беспилотных вертолетов

Аналитик Максимилиан Дура оценил возможности России в области беспилотных ударных вертолетов. Колонку эксперта опубликовало польское издание Defence24.

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«У вооруженных сил России есть из чего выбирать, и они могут очень быстро начать крупносерийное производство боевых беспилотных вертолетов», — пишет автор.

Единственной проблемой беспилотников вертолетного типа, которыми располагает Россия, эксперт назвал отсутствие правильно расставленных приоритетов в Минобороны страны.

Дура привел несколько примеров успешных российских проектов беспилотиников вертолетного типа, которые могут быть адаптированы под носителей ударного оружия.

Автор отметил, в частности, воздушную мишень-имитатор вертолета (ВМ-В), способную находиться в воздухе не менее двух часов, достигая максимальной высоты 2,5 километра. Эксперт напомнил, что по заявляемым характеристикам российский аппарат уступает австрийскому Camcopter S-100, однако «работы по модернизации беспилотных ВМ-В являются приоритетными».

То обстоятельство, что Россия решилась заняться усовершенствованием подобных беспилотников, Дура оценил как «еще один сигнал о том, что русские намерены создать парк беспилотных вертолетов — в том числе и ударной версии».

Упоминаемые в публикации российские беспилотники вертолетного типа, допускающие, по мнению автора, переоборудование в носители ударного оружия, — «Катран», VRT300, AURA 100, SmartHeli-350 (SH-350), ВТ 500 и ВТ 45.