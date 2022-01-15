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21 минуту назад

Раскрыт вариант возможного «размещения» баз НАТО на Украине

Военный эксперт Александр Жилин заявил, что в НАТО в 2022 году планируют разместить на территории Украины свои базы и военные комплексы. Россия при этом скорее всего не сможет придраться к действиям Запада. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на «Украина.ру».

Раскрыт вариант возможного «размещения» баз НАТО на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал Жилин в беседе с изданием, разговоры в НАТО о намерении сделать Украину и Грузию частью альянса лишь «игра на нервах» Москвы. Он указал, что Украина — ресурс войны с Россией, поэтому НАТО окажет «чисто психологическое» давление. В то же время эксперт отметил, что НАТО, если верить разведданным, хочет разместить на территории Украины свои комплексы. Жилин пояснил, что Украина скорее всего закупит их либо напрямую через кредитование, либо через третьи страны и разместит от своего имени.

По его мнению, Россия вряд ли сможет придраться к таким действиям Киева.

Эксперт подчеркнул, что ситуация, которая складывается вокруг Украины, хоть и сложная, но пока не критичная. Он уверен, что ни одна из сторон не желает военного столкновения, однако никто не против сыграть на нервах у своих оппонентов.

Ранее стало известно, что администрация США изучает возможность вынесения украинского кризиса на обсуждение в Совет Безопасности ООН.

Армия,Александр Жилин,НАТО,Администрация США,Совбез ООН,Lenta.ru,
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