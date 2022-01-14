«Нас предали»: Ветераны «Альфы» рассказали об обиде на Горбачева

В ночь с 12 на 13 января 1991 года группа спецназа КГБ «Альфа» попыталась освободить захваченный в Вильнюсе телецентр. В ходе стычки с протестующими погибли 14 человек, включая советского лейтенанта. Бойцы «Альфы» поделились с RTVI своими воспоминаниями о том дне и рассказали, как их «предал» Михаил Горбачев и преследовала Литва.

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Ветераны «Альфы» и действующие сотрудники собрались на Волковском кладбище в подмосковных Мытищах, где похоронен погибший при освобождении телебашни Викотр Шатских. В беседе с RTVI они рассказали о заключенном в литовской тюрьме Юрии Меле, который в ходе событий 13 января командовал танком.

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«Уже больше 30 лет прошло, пройдет и сорок, литовцы объявили это дело без сроков давности, и защиты у нас нет...Я вместе с Витей освобождал телецентр. Виктор исполнил свой долг до конца, а вот Михаил Сергеевич Горбачев нас предал», — сказал полковник группы «А» Евгений Чудеснов.

По мнению ветеранов, последний руководитель Советского Союза «смалодушничал дважды». Сначала он открестился от них, заявив, что не посылал группу «А» в Вильнюс и никаких приказов не давал. Позже «предательство» проявилось, когда в 2016 году в Литве начался суд по делу об освобождении телецентра. Тогда Горбачев не стал защищать советских бойцов и «промолчал», не выступив с заявлением.

«Горбачев мог выступить, признать, что давал приказ. Сказал бы: «Отпустите солдат, они ни в чем не виноваты». Этот шаг смыл бы с него позор прошлых заявлений и разрушил бы все дело в Литве», — заявил другой собеседник издания.

Он отметил — обвинения строились на том, что бойцы «Альфы», «собрали сумки и выехали из Москвы в Литву, где вместе с местными лидерами литовских коммунистов и военными решили захватить ряд административных зданий и мимоходом убивали мирных граждан». «Как будто банда какая-то! Но мы элитное спецподразделение, мы выполняли приказ главнокомандующего, приказ Горбачева», — пояснил ветеран.