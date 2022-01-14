«Учения на Дальнем Востоке выдали за подготовку к войне на Украине»

В рамках подготовки к стратегическим командно-штабным учениям «Восток-2022», которые пройдут в сентябре, в войсках Восточного военного округа (ВВО) в Забайкалье и на Дальнем Востоке стартовала внезапная проверка боевой готовности. «Газета.Ru» разбиралась, для чего проводятся такие мероприятия и с какой целью сейчас перемещаются войска и техника внутри России.

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«Внезапная проверка — это стресс-тест»

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«В ходе проверки подразделения и воинские части ВВО выполняют комплекс мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности с выходом в районы сосредоточения. Ряд соединений и воинских частей ВВО в рамках внезапной проверки совершают марши комбинированным способом на незнакомые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, для выполнения учебно-боевых задач», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

«Есть планы боевой подготовки, в которых расписано, когда и кто выходит в поле, кто занимается на тренажерах, кто занимается в части под руководством соответствующих командиров – взвод под руководством командира взвода, роты и далее по иерархии. Внезапная проверка – это когда командир дивизии вдруг начинает проверять один из полков, смотрит, что в нем происходит, как занимаются боевой подготовкой. Проверяемому полку объявляется боевая тревога, он выводится в район сосредоточения и начинается его развертывание», – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Виктор Литовкин.

Он отметил, что плановые проверки проводятся два раза в год – по итогам летнего и зимнего периодов обучения, внезапные – чаще. «Любая проверка выявляет плюсы и минусы боевой подготовки военнослужащих, но внезапная – это стресс-тест, который позволяет сделать это более объективно», – считает эксперт.

Как рассказал «Газете.Ru» редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, ежегодно Минобороны России проводит порядка 4000 учений различного масштаба – от батальонного до армейского. «Раз в год проходят масштабные учения – в прошлом году были учения «Запад – 2021», в этом году будут «Восток – 2022».

«Характер учений связан не с тем, что войска выходят на одни и те же полигоны, на которых бы они проходили учебную подготовку – отрабатывали упражнения по огневой подготовке, маневрированию, взаимодействию. А с тем, чтобы проверить боевую готовность военнослужащих, поместив их в незнакомые условия. У нас войска находятся в постоянной боевой готовности, это значит, что они должны быть готовы к любым событиям. А внезапные проверки выявляют степень этой готовности», – сказал Леонков.

Как внеплановые учения назвали войной

Ранее расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила о переброске российских военных и техники из Сибири и Дальнего Востока на запад страны. В CIT предполагают, что «техника присоединится к силам, сосредоточенным в Крыму и в регионах, граничащих с Украиной». Группа обнаружила около 30 видео погрузки военной техники на железнодорожные платформы.

«На платформах мы заметили грузовики, автозаправщики, танки, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган». Вместе с техникой в пассажирских и товарных вагонах едет и личный состав. География пунктов отправления позволяет предположить, что техника относится к соединениям ВВО», – сообщается на сайте группы.

«Не понятно, зачем тратить огромные деньги – перебрасывать из ВВО за десятки тысяч километров войска на запад. Это будет сделано осенью в рамках учений «Восток-2022». В сентябре 2022 года запланирована проверка маневренности российских войск и масштабная переброска техники. Сейчас в этом нет смысла», – считает Литовкин.

По мнению Леонкова, передвижение военной техники внутри страны – обычная история, «те, кто делают выводы, подобные CIT – горе-аналитики».

«Учения, плановые и внезапные проверки позволяют отслеживать способность войск выполнять задачи в незнакомой местности, незнакомых погодных условиях. Это постоянное явление. Но всегда его пытаются притянуть за уши, чтобы в очередной раз разогнать истерию.

Вспомните истерику Украины в апреле прошлого года, когда в рамках завершения зимнего периода обучения российские войска были переброшены в Ростовскую область и Крым. Тогда отдельные подразделения вышли на полигоны, отработали взаимодействие с Черноморским флотом и разошлись по казармам. Россия имеет право двигать войска по своей территории куда захочет и проводить учения где угодно»,– сказал Леонков.

Схожей точки зрения придерживается военный политолог, доцент РАНХиГС Валерий Волков. «Учения на Дальнем Востоке выдали за подготовку к войне на Украине. Это и абсурдно, и смешно. Так любую активность российской армии можно выдавать за подготовку к вторжению на Украину. Но это будут читать – а значит результат достигнут», – резюмировал Волков.